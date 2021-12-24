New York borsası, Noel tatili öncesi yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,55 artışla 35.950,56 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,60 artarak 4.724,82 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,85 kazançla 15.653,4 puana çıktı.

Noel tatili dolayısıyla cuma günü kapalı olacak Amerikan borsasında endeksler, COVID-19 salgınında omicron varyantına ilişkin endişelerin hafiflemesiyle haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izledi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 18 Aralık ile biten haftada değişim göstermeyerek piyasa beklentileri dahilinde 205 bin kişi oldu.

Ülkede kişisel gelirler kasımda aylık bazda yüzde 0,4 artarken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,6 ile piyasa beklentileriyle paralel artış gösterdi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de kasımda aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 5,7 arttı. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki yıllık değişim, Temmuz 1982'den bu yana kaydedilen en yüksek artış oldu. Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise kasımda aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 4,7 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi ise aralıkta yukarı yönlü revize edilerek 70,6 değerine yükseldi.