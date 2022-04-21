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New York borsası Powell'ın açıklamaları sonrası düşüşle kapandı

New York borsası, Fed Başkanı Jerome Powell'ın 50 baz puanlık faiz artışının mayısta 'masada' olduğunu belirtmesi sonrası günü düşüşle tamamladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Kapanışta Dow Jones endeksi 350 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,05 azalarak 34.792,76 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,48 azalışla 4.393,66 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,07 kayıpla 13.174,65 puana indi.

Güne yükselişle başlayan endeksler, Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının ardından negatif bir seyir izledi.

Dün yüzde 2,98'le yaklaşık 4 yılın zirvesini görmesinin ardından gerileme kaydeden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise gün içinde yüzde 2,94 seviyesine kadar yükseldi.

Powell: 50 baz puanlık faiz artışı mayısta masadaPowell: 50 baz puanlık faiz artışı mayısta masadaKüresel Ekonomi

 

New York borsası karışık seyirle kapandı

New york borsası Haberleri

New York borsası karışık seyirle kapandı
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