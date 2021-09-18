New York borsası sert düşüşle kapandı
New York borsası, haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi 160 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,48 azalarak 34.584,88 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,91 azalışla 4.432,99 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,91 kayıpla 15.044 puana düştü.
ABD'de bugün açıklanan verilere göre tüketici güven endeksi, eylülde aylık 0,7 puan artışla 71 değerine çıkarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti.
Fed'in gelecek hafta düzenlenecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararların yatırımcılar odağında olduğunu aktaran analistler, gelecek hafta Temsilciler Meclisi'nde görüşülmesi beklenen borç limiti konusundaki gelişmelerin de takip edileceğini kaydetti.