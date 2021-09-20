New York borsası sert düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 600 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,78 azalarak 33.970,80 puana geriledi. Dow Jones endeksi, 19 Temmuz'dan bu yana en büyük günlük düşüşünü kaydetti.

S&P 500 endeksi yüzde 1,66 azalışla 4.359,59 puana indi ve 12 Mayıs'tan bu yana en kötü günlük performansını gösterdi. Nasdaq endeksi de yüzde 2,19 kayıpla 14.713,9 puana düştü.

Endekslerdeki negatif seyirde, 300 milyardan fazla borcu bulunan Çin'in emlak devi Evergrande'nin borç riskinin yayılma endişesi etkili oldu.

COVID-19 salgınında Delta varyantının küresel ekonomik toparlanmayı yavaşlatacağına dair devam eden endişeler ile ABD Merkez Bankasının (Fed) salgın dönemi teşviklerini azaltmaya başlayacağına dair beklentiler de endeksleri aşağıya doğru çekti.

Analistler, ABD'de borç tavanı konusundaki belirsizliklerin de yatırımcılar tarafından takip edildiğini aktardı.

Öte yandan, kripto para birimlerinden Bitcoin de yüzde 10'un üzerinde değer kaybederek 43 bin doların altına geriledi.