New York borsası sert düşüşle kapandı
New York borsası, tahvil faizlerindeki yükselişin teknoloji hisselerini aşağı çekmesiyle günü sert düşüşle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,63 düşüşle 34.299,99 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 1,96 azalışla 4.355,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,83 kayıpla 14.546,7 puana düştü.
Endekslerdeki negatif seyirde, tahvil faizlerindeki artışla değer kaybeden teknoloji hisseleri etkili oldu.
Artan enflasyon endişeleriyle yükseliş eğilimini sürdüren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, 3 ayın en yüksek seviyelerine çıkarak bugün yüzde 1,56 seviyelerine kadar çıktı.