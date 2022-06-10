New York borsası sert düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 600 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,94 azalışla 32.272,79 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,39 azalarak 4.017,25 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,75 kayıpla 11.754,23 puana indi.

Yükselen enflasyon ve merkez bankalarının para politikası sıkılaşmasına ilişkin endişelerin risk iştahını azaltması sonucu endeksler gün boyu negatif bir seyir izledi.

Enflasyon ve büyüme odaklı kaygılar gündemdeki yerini korurken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) temmuz ve eylülde faiz artışı sinyali verdi. ECB, bu yıla ilişkin enflasyon tahminini yüzde 5,1'den yüzde 6,8'e yükseltti, ekonomik büyüme beklentisini ise yüzde 3,7'den yüzde 2,1'e düşürdü.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3'ün üzerindeki seyrini sürdürdü. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 4 Haziran ile biten haftada 229 bine çıkarak beklentilerin üzerinde yükseliş gösterdi.

ABD'de hanehalkı serveti ise bu yılın ilk çeyreğinde 149,3 trilyon dolara gerileyerek 2 yıldan bu yana ilk kez düşüş gösterdi. Amerikan hanehalkının toplam borçları ise bu yılın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 8,3'lük artış kaydetti.

Analistler, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası sıkılaşmasının seyri açısından önem taşıdığını, enflasyona ilişkin piyasa beklentisinin aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 8,3 yönünde olduğunu belirtti.