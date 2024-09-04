New York borsası sert düşüşle kapandı

S&P 500 endeksi yüzde 2,12 azalışla 5.528,93 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,26 kayıpla 17.136,30 puana indi.

ABD'de zayıf imalat sanayi verileri ülke ekonomisinin sağlığına ilişkin endişeleri canlandırırken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi. Endeksler, ağustos ayı başındaki global satış dalgasının ardından en kötü kayıplarını gördü.

Ülkede Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 47,2'ye çıkmasına rağmen piyasa beklentilerinin altında kaldı.​​​​​​​ S&P Global'in imalat sektörü PMI verisi de ağustosta 47,9 ile tahminlerin hafif altında gerçekleşti.

İmalat sektöründeki daralmanın sürdüğünü gösteren PMI verileri sonrasında ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yaklaşık 9 baz puan azalışla yüzde 4,83'ün altına indi.

Para piyasasındaki fiyatlamalarda da ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ay politika faizini 25 baz puan düşürme olasılığı yüzde 63, 50 baz puan düşürme olasılığı yüzde 37 oldu.

Analistler, verilerin üretim sektörünün sağlığında bozulmaya işaret ettiğini belirterek, resesyon korkularının yeniden alevlendiğini ifade etti.

Yatırımcıların yarınki "Bej Kitap" raporunun yanı sıra bu hafta açıklanacak istihdam verilerini beklediğini dile getiren analistler, bu hafta yayımlanacak verilerin, ABD ekonomisinin sağlığına ve Fed'in ilk faiz indiriminin boyutuna dair daha fazla ipucu verebileceğini belirtti.

ABD'de inşaat harcamaları ise temmuzda artış beklentisinin aksine yüzde 0,3 azalış kaydetti.

Teknoloji hisselerindeki değer kaybı da dikkati çekerken, yüzde 9,5 gerileyen Nvidia hisseleri çip şirketlerinin hisselerindeki düşüşe öncülük etti.

Çip şirketlerinden Broadcom'un hisseleri yüzde 6,2, Qualcomm'un hisseleri yüzde 6,9 ve Micron'un hisseleri yüzde 8 değer kaybetti.

ABD'nin teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri yüzde 2,7, Microsoft yüzde 1,9, Alphabet yüzde 4, Amazon yüzde 1,3, Meta yüzde 1,8 ve Tesla'nın hisseleri yüzde 1,6 düştü.

Öte yandan, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, ABD'li çelik üreticisi US Steel'in Japonya'nın en büyük çelik üreticisi Nippon Steel'a satışına karşı çıktığını belirtmesi sonrasında US Steel'in hisseleri yüzde 6 geriledi.