New York borsası Ukrayna gerilimi etkisiyle düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 600 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,78 azalışla 34.312,03 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,14 azalarak 4.379,30 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,88 kayıpla 13.716,72 puana düştü.

Devam eden jeopolitik risklerin etkisiyle piyasalar negatif seyrini sürdürdü. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışının etkisiyle, yatırımcılar tarafından "güvenli liman" olarak değerlendirilen altının ons fiyatı Haziran 2021'den bu yana ilk kez 1900 doları aştı.

Brent petrolün varili, Türkiye saatiyle 00.21 itibarıyla yüzde 2,14 azalarak 92,8 dolardan işlem gördü. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise aynı dakikalarda yüzde 2,3 düşerek 91,5 dolardan alıcı buldu.

Yükselen enflasyona karşı Fed'in parasal sıkılaşma planına ilişkin endişeler devam ederken, St. Louis Fed Başkanı James Bullard temmuza kadar 100 baz puanlık faiz artırımının birçok şekilde yönetilebilir olduğunu yineledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 12 Şubat ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 23 bin kişi artarak 248 bine yükseldi.