New York borsası yatay seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,08 azalışla 36.378,07 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,02 azalarak 4.699,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,29 kayıpla 15.056,7 puana indi.​​​​​​​

FED tutanakların dün yayımlanmasından sonra düşüş gösteren endeksler, bugün açılışta yatay bir seyir izledi. Fed tutanakları, bankanın beklenenden daha önce ve daha hızlı faiz artırımına başlayabileceğinin sinyalini vermişti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 1 Ocak ile biten haftada beklentileri geride bırakarak 207 bine çıktı.

Ülkenin dış ticaret açığı ise geçen yıl kasımda aylık yüzde 19,4 artışla 80,2 milyar dolara çıkarak piyasa beklentilerini aştı.