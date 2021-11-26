New York borsası yeni varyant endişeleriyle düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 900 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,53 azalarak 34.899,34 puana geriledi. Endeks, gün içinde 1000 puanın üzerinde düşüş gösterdi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,09 azalışla 4.603,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,23 kayıpla 15.491,7 puana indi.

Yarım gün işlem gerçekleştirilen Amerikan borsasında, COVID-19 salgınında negatif bir seyir izlendi. Hafta başından bu yana yükseliş eğilimi göstererek yüzde 1,68'lere tırmanan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise bugün yüzde 1,49 seviyelerine kadar geriledi.

Petrol fiyatları da aşağı yönlü bir seyir izlerken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,88 dolar seviyelerine düştü.

Kripto para piyasasında da negatif bir seyir gözlemlenirken, son 24 saat içinde Bitcoin yüzde 8'in, Ethereum da yüzde 10'un üzerinde değer kaybetti.