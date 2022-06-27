New York borsası yükselişle açıldı, düşüşle kapandı
New York borsası haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,20 azalışla 31.438,26 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,30 azalarak 3.900,11 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,72 kayıpla 11.524,55 puana indi.
Yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan endeksler, kapanışta negatif bir seyir izledi.
ABD'de dayanıklı mal siparişleri, mayısta aylık bazda yüzde 0,7 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.
Analistler, dayanıklı mal siparişlerine ilişkin son verilerin, yükselen faiz oranları ve enflasyona rağmen işletme harcama planlarının güçlü kalmayı sürdürdüğüne işaret ettiğini belirtti.