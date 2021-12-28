New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, güne yükselişle başladı.
AA
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Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,13 artarak 36.350,46 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,07 artışla 4.794,60 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yatay bir seyir izleyerek 15.874,2 puan oldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantının ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyebileceği endişesine karşın endeksler, yılın son haftasında yükselişini korudu.
Analistler, piyasalarda sakin bir seyir izlendiğini ifade etti.
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