New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,67 artarak 34.118,56 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,60 artışla 4.412,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,54 kazançla 13.826,85 puana yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz artırımında ölçülü davranacaklarını açıklamasının ardından dün günü yükselişle tamamlayan endeksler, bugün açılışta da pozitif seyrini korudu.

Powell, dünkü açıklamasında FED'in mart ayı toplantısında 25 baz puanlık faiz artışını destekleme eğiliminde olduğunu söylemiş, enflasyonun beklendiği gibi düşmemesi halinde daha agresif hareket etmeye hazır olduklarını belirtmişti.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 26 Şubat ile biten haftada beklentilerin üzerinde düşüş göstererek önceki haftaya göre 18 bin kişi azalışla 215 bine geriledi.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının yanı sıra Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumun ikinci gününde ABD Senatosu'nun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde düzenlenecek oturuma katılacak Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını belirtti.