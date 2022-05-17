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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Açılışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,36 artarak 32.662,90 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,58 artışla 4.071,16 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,02 kazançla 11.898,92 puana çıktı.

Artan enflasyon ve büyüme odaklı endişelere rağmen endeksler açılışta pozitif bir seyir izledi.

ABD'de sanayi üretimi, nisanda aylık bazda yüzde 1,1 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.

Ülkede perakende satışlar da nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 artarak yüksek enflasyona rağmen artış göstermeye devam etti.

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