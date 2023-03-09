New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,43 artışla 32.939,85 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,14 artarak 3.997,65 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,02 artışla 11.578,31 puana çıktı.

ABD'de yarın açıklanacak ve ABD Merkez Bankası (Fed) para politikasının seyri için önem taşıyan istihdam raporu öncesi pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde arttı. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 4 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 21 bin kişi artarak 211 bin ile Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi kaydetti.

Verilerin analiz edileceğini söylemişti

Analistler, haftalık işsizlik maaşı başvurularında beklentilerin üzerinde kaydedilen artışın, istihdam raporu öncesi, sıkı iş gücü piyasasının daha agresif faiz artırımlarına neden olabileceğine dair endişeleri hafiflettiğini belirtti.

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Kongresi'nde dün yaptığı açıklamalarda, Banka'nın 21-22 Mart'ta gerçekleşecek toplantısıyla ilgili herhangi bir karar almadıklarını, açıklanacak verilerin analiz edileceğini söylemişti.

Mart ayı toplantısına ilişkin yaklaşımlarının sorulması üzerine Powell, JOLTS açık iş sayısı, cuma günü açıklanacak istihdam raporu ve gelecek hafta açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin önemli olduğunu vurgulamıştı.