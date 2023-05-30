New York borsası yükselişle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,51 artarak 4.226,71 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,03 kazançla 13.109,10 puana yükseldi. ABD'de dün Anma Günü nedeniyle kapalı olan piyasalar, borç limiti konusunda prensipte sağlanan anlaşma ve ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın hisselerindeki yükselişin etkisiyle haftanın ilk işlem gününe pozitif bir başlangıç yaptı.

Beyaz Saray ve Cumhuriyetçiler, uzun süren müzakereler sonucu borç limiti konusunda prensipte anlaşmaya vardıklarını cumartesi akşamı duyurmuştu.

Borç limitine yönelik alınan önlemlerin tükenerek ülkenin nakit sıkıntısı çekmesine günler kala sağlanan anlaşma sonrası Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, borç limitinin 1 Ocak 2025'e kadar artırılmasını öngören tasarının çarşamba günü oylamaya sunulmasının planlandığını belirtti.

Analistler, borç limitinin artırılmasına ilişkin prensip anlaşma sağlansa da bürokratik sürecin kalan kısıtlı sürede tamamlanıp tamamlanamayacağının risk algısını beslediğini kaydetti.

Öte yandan, ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın hisselerindeki yüzde 5'in üzerindeki artış da piyasalardaki pozitif seyri destekledi. Hisselerindeki yükselişle Nvidia'nın piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı. Diğer çip üreticileri ve yapay zeka uygulamaları geliştiren şirketlerin hisselerinde de yükseliş kaydedildi.

Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak istihdam verilerinin yatırımcıların odağında olduğunu, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de takip edileceğini belirtti.