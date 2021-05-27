New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,41 artarak 34.462,47 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,12 artışla 4.200,84 puana yükselirken, Nasdaq endeksi yatay bir seyir izleyerek 13.736,28 puan oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 22 Mayıs ile biten haftada 406 bine gerileyerek beklenenden fazla düşüş gösterdi.

Ülke ekonomisi de bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,4'lük büyüme kaydetti. ABD'de dayanıklı mal siparişleri ise nisanda aylık yüzde 1,3 azalışla 246,2 milyar dolara inerek beklentilerin altında kaldı.