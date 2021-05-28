New York borsası yükselişle kapandı
New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,19 artarak 34.529,78 puana çıktı.
S&P 500 endeksi yüzde 0,11 kazançla 4.205,30 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 artışla 13.748,74 puana yükseldi.
Güne yükselişle başlayan endeksler, gün boyu pozitif bir seyir izledi. ABD'de bugün açıklanan verilere göre, kişisel gelirler nisanda aylık yüzde 13,1 azalırken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,5 arttı.
Ayrıca, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, nisanda yıllık yüzde 3,1 artarak 1990'lardan bu yana kaydedilen en yüksek artışı gösterdi.