New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 68,61 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,2 artarak 33.945,58 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,51 artışla 4.246,44 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,79 kazançla 14.253,27 puana yükseldi.

Teknoloji hisseleri kazanımlara öncülük etti. Netflix hisseleri yaklaşık yüzde 2,40 artarken, Amazon, Apple, Facebook ve Microsoft hisseleri yüzde 1’den fazla değer kazandı.

Bu arada dünyanın en büyük ve en eski kripto para birimi Bitcoin, gün içinde ocak ayından bu yana ilk kez 30 bin doların altına düştü. Fakat gün sonu gelen alımlarla toparlanarak 32 bin doların üzerine çıktı.