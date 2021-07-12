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New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,36 artarak 34.996,18 puana çıktı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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S&P 500 endeksi yüzde 0,38 kazançla 4.386,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 artışla 14.733,2 puana yükseldi. Böylece üç endeks de kapanışta ulaştıkları puanlarla rekor tazeledi.

Endekslerdeki pozitif seyirde, şirketlerin bu hafta açıklanmaya başlayacak 2'nci çeyreğe ait finansal sonuçlarına dair iyimserlik etkili oldu.

Analistler, yarın açıklanacak haziran ayına ait enflasyon verisi ile JPMorgan Chase ve Goldman Sachs'ın 2'nci çeyrek bilançolarının yatırımcılar tarafından takip edileceğini belirtti.

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