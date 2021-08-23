New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,61 artarak 35.335,71 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,84 artışla 4.479,01 puana yükseldi. Nasdaq endeksi yüzde 1,55 kazançla 14.942,7 puana tırmanarak rekor seviyeye ulaştı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA), Pfizer ile BioNTech'in COVID-19 aşısına 16 yaş ve üstü için tam kullanım onayı verdiğini duyurmasının ardından, seyahat ve eğlence hisselerinde yükseliş kaydedildi.

Makroekonomik veri tarafında ise IHS Markit, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI), ağustosta aylık 2,2 puan azalışla 61,2'ye düşerek son 4 ayın en düşük seviyesine indiğini açıkladı. Hizmet sektörü PMI da ağustosta bir önceki aya göre 4,7 puan azalışla 55,2'ye inerek son 8 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Ülkede ikinci el konut satışları ise temmuzda aylık bazda yüzde 2 artışla 5,99 milyona çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.