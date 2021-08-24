New York borsası yükselişle kapandı
New York borsası, günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,09 artarak 35.366,26 puana çıktı.
S&P 500 endeksi yüzde 0,15 artışla 4.486,23 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,52 kazançla 15.019,8 puana yükseldi. Böylece, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanışta rekor seviyeye ulaştı.
Güne yükselişle başlayan endeksler, gün boyu pozitif bir seyir izledi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci de aşılanan kişilerin sayısının artmasıyla ABD'nin COVID-19'u gelecek yılın başlarında kontrol altına alabileceğini söyledi.
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşmanın piyasaların odağında olduğunu, Powell'ın konuşmasında varlık alımlarının azaltılmasının zamanlamasına dair ipuçlarının aranacağını belirtti.