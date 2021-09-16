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New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Kapanışta Dow Jones endeksi, 230 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,68 artarak 34.814,39 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,85 kazançla 4.480,70 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,82 artışla 15.161,5 puana yükseldi.

Endeksler, iyi gelen ekonomik verilerin etkisiyle gün boyu pozitif bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, sanayi üretimi ağustosta beklentiler dahilinde aylık yüzde 0,4 arttı.

New York Fed imalat endeksi de eylülde 34,3'e çıkarak beklentilerin oldukça üzerinde yükseliş kaydetti.

Ülkede ithalat fiyat endeksi ise ağustosta aylık yüzde 0,3 azalarak 10 ayda ilk kez düşüş gösterdi.

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