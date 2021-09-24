New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,48 artarak 34.764,82 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,19 kazançla 4.448,12 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,04 artışla 15.052,2 puana yükseldi.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenin aksine artış göstermeye devam etti. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 18 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 16 bin artarak 351 bine yükseldi.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise eylülde aylık 0,6 puan azalışla 60,5'e düşerek son 5 ayın en düşük seviyesine indi. Hizmet sektörü PMI da aynı dönemde 0,7 puan azalarak 54,4'e geriledi ve son 14 ayın en düşük seviyesine indi.