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New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,30 artarak 34.416,99 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,41 artışla 4.363,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,47 kazançla 14.501,9 puana çıktı.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı eylülde 568 bin artarak beklentilerin üzerinde yükseldi.

Analistler, cuma açıklanacak istihdam verisinin yatırımcılar tarafından takip edileceğini belirtti.

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