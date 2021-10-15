New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,56 artarak 34.912,56 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,71 artışla 4.438,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,73 kazançla 14.823,4 puana çıktı.

ABD'de yılın üçüncü çeyreğine ilişkin şirket bilançoları açıklanırken, ülkenin büyük bankaları bu dönemde net karlarının arttığını duyurdu.

Bank of America'nın yılın üçüncü çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 57 artışla 7,7 milyar dolara yükselirken, Citigroup'un karı, yüzde 48 artarak 4,6 milyar dolara çıktı. Wells Fargo'nun net karı aynı dönemde yüzde 59 artarak 5,1 milyar dolara, Morgan Stanley'nin net karı da yüzde 37 artışla 3,7 milyar dolara ulaştı.

Enflasyon endişeleriyle yukarı yönlü bir seyir izleyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise bugün yüzde 1,50 seviyelerine kadar geriledi.