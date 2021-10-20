New York borsası yükselişle kapandı
New York borsası, büyük şirketlerin güçlü gelmeye devam eden üçüncü çeyrek bilançolarının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,56 artışla 35.457,31 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,77 artarak 4.520,85 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,71 yükselişle 15.129,1 puana çıktı.
ABD'de devam eden bilanço dönemi piyasalardaki pozitif seyirde etkili oldu.
Finansal sonuçlarını bugün açıklayan şirketlerden ABD'li ilaç firması Johnson & Johnson, bu yılın üçüncü çeyreğinde satışlarının yüzde 10,7 artarak 23,3 milyara ulaştığını duyurdu. Şirket, üçüncü çeyrekte 502 milyon dolarlık COVID-19 aşısı sattığını bildirdi.
Procter & Gamble da temmuz-eylül döneminde satışlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artarak 20,3 milyar dolara çıktığını açıkladı.