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New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,18 artışla 35.741,15 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,51 artarak 4.567,86 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,90 kazançla 15.226,7 puana çıktı.

Dow Jones ve S&P500 endeksleri kapanışta ulaştıkları seviyelerle rekor kaydetti.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85 dolara kadar yükseldi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,63 seviyelerinde seyretti.

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