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New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Kapanışta Dow Jones endeksi 600 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,87 artışla 35.227,03 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,15 kazançla 4.590,81 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,93 artarak 15.225,2 puana çıktı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonun (SEC) güneş paneli kusurları hakkındaki iddialar üzerine Tesla hakkında soruşturma başlattığına ilişkin ABD basınında yer alan haberlerin ardından şirketin hisseleri yüzde 1'e yakın değer kaybetti.

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