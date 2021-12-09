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New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,10 artışla 35.754,75 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,31 artarak 4.701,21 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,64 kazançla 15.787 puana yükseldi.

Omicron varyantı endişelerinin hafiflemesiyle hafta başından bu yana yükseliş gösteren endeksler pozitif bir seyir izlemeye devam etti. Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği COVID-19 aşısının 3 dozunun varyantı nötralize ettiği bildirildi.

ABD'de 8 Ekim'de açıklanan verilere göre, JOLTS Açık İş Sayısı, ekimde 11 milyon 33 bine yükselerek piyasa beklentilerini aştı. Eylülde rekor seviyeye ulaşan işini bırakanların sayısı ise ekimde 205 bin kişi azalarak 4,2 milyona geriledi.

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