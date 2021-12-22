New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,60 artışla 35.492,70 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,78 artarak 4.649,23 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,40 kazançla 15.341,1 puana çıktı.

Omicron varyantı endişeleriyle haftaya negatif seyirle başlayan endeksler, bugün toparlanma kaydetti. ABD Başkanı Joe Biden ülkede artan COVID-19 vakalarına ilişkin yeni politikalarını açıkladı.

Omicron ile mücadele için ilk olarak aşıya teşviki artıracaklarını belirten Biden, yaşanan test sıkıntısını gidermek için gelecek aydan itibaren dağıtmak üzere 500 milyon "evde hızlı test kiti" satın aldıklarını açıkladı.

ABD'nin cari işlemler açığı bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 8,3 artarak 214,8 milyar dolara yükseldi. 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkan cari açığın gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranı ise bu dönemde yüzde 3,7 olarak hesaplandı.

Biden'ın ekonomik planına ilişkin gelişmeler de piyasaların odağında yer almayı sürdürürken, Demokrat Senatör Joe Manchin'in karşı çıkmasıyla geleceği belirsizliğe sürüklenen 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketinin ocak ayında oylanmasının beklendiği belirtildi.