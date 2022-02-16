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New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyonun azalmasıyla günü yükselişle tamamladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,22 artışla 34.988,84 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,58 artarak 4.471,07 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,53 kazançla 14.139,76 puana çıktı.

Brent petrolün varili, Türkiye saatiyle 00.37 itibarıyla yüzde 3,4 düşüşle 93,2 dolardan işlem gördü. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise aynı dakikalarda yüzde 3,6 azalarak 92,1 dolardan alıcı buldu

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 2 seviyelerine yükseldi. Jeopolitik risklerin yanı sıra yükselen enflasyon endişeleri de piyasaların odağındaki yerini korudu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ocakta aylık bazda yüzde 1 ve yıllık bazda yüzde 9,7 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

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