New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 650 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2 artışla 33.286,25 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,59 artarak 4.278,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,59 kazançla 13.255,55 puana çıktı.

Başta petrol olmak üzere emtia fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle endeksler gün boyu pozitif bir seyir izledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubuna üretimi artırma çağrısında bulunacağına ilişkin haber akışının ardından arz endişelerinin hafiflemesiyle petrol fiyatlarında düşüş görüldü.

Brent petrolün varil fiyatı, TSİ 00.21 itibarıyla yüzde 11'in üzerinde düşüşle 112 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili de yüzde 10'u aşkın değer kaybıyla 110 dolardan alıcı buldu.

Joe Biden, merkez bankası dijital para birimi ile diğer kripto para birimlerinin risklerinin incelenmesini öngören bir kararname imzaladı. Bitcoin, son 24 saatte yüzde 8'in üzerinde değer kazanarak 41 bin 744 dolar seviyesine yükseldi.

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, ocakta 11 milyon 263 bine gerilemesine rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.