New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,55 artışla 34.063,10 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,24 artarak 4.357,95 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,77 kazançla 13.436,55 puana çıktı.

Endeksler, Fed'in faiz artırım kararının ardından pozitif bir seyir izledi.

Fed, 2018’den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti. Faiz oranının artırılması kararının 1'e karşı 8 oyla alındığı, St. Louis Fed Başkanı James Bullard'ın 50 baz puan artırılması yönünde oy kullandığı belirtildi.

Fed, enflasyon tahminlerini yükseltirken, bu yıl 6 faiz artırımına daha işaret etti. Fed'in faiz kararı sonrası ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,24 ile 2019'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

ABD'de açıklanan verilere göre, perakende satışlar, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti. Analistler, perakende satışlardaki artışın şubat ayında yavaşladığını, artan enflasyonun tüketicilerin satın alma gücünü sınırladığını belirtti.