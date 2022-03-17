New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,23 artışla 34.480,76 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,21 artarak 4.410,86 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,33 kazançla 13.614,78 puana çıktı.

Güne düşüşle başlayan endeksler, kapanışa doğru pozitif bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 12 Mart ile biten haftada 214 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş kaydetti.

Ülkede sanayi üretimi de şubatta piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izleyerek aylık yüzde 0,5'lik artış gösterdi. İmalat sanayi üretimi ise şubatta aylık yüzde 1,2'lik yükselişle piyasa beklentilerini geride bıraktı.