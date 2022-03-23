New York borsası yükselişle kapandı
New York borsası, günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi 250 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,74 artışla 34.807,46 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 1,13 artarak 4.511,61 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,95 kazançla 14.108,82 puana çıktı.
Endeksler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz artırımına ilişkin son yorumlarının ardından gün boyu pozitif seyir izledi.
Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler piyasaların odağındaki yerini korurken, çatışmalarla sırasında devam eden müzakerelerde iki tarafın görüşmelerinden henüz olumlu bir sonuç çıkmadı.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Başkan Joe Biden'ın, Avrupa'daki temasları kapsamında Rusya'ya Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanacak yeni yaptırımları duyuracağını açıkladı.