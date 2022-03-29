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New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,27 artışla 34.955,89 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,71 artarak 4.575,52 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,31 kazançla 14.354,90 puana çıktı.

Rusya-Ukrayna savaşında iki ülkenin müzakere heyetlerinin İstanbul'da masaya oturacak olması barış umudunun sürmesini sağladı.

Jeopolitik risklerin etkisiyle son dönemde yükselişe geçen petrol fiyatları artan COVID-19 vakaları karşısında Çin'in Şangay kentinde sokağa çıkma yasağının devreye alınmasıyla düşüş gösterdi.

Dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'de, artan COVID-19 vakaları karşısında alınan tedbirler talep düşüşü endişelerini artırırken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 9'a yakın değer kaybederek 106 dolar seviyesine geriledi. Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili de yüzde 9'u aşkın düşüşle 103 dolardan alıcı buldu.

New York borsası karışık seyirle kapandı

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