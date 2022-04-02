New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 130 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,40 artışla 34.818,27 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,32 artarak 4.544,70 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,29 kazançla 14.261,50 puana çıktı.

ABD'de bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası seyri açısından yakından takip edilen istihdam raporu, ABD'de işsizlik oranının 2 yılın en düşük seviyesine gerilediğini ve ücretlerin yeniden hızlandığını ortaya koydu.

Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede tarım dışı istihdam, martta 431 bin kişilik artış gösterdi. İşsizlik oranı ise aynı dönemde yüzde 3,6 ile Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, martta bir önceki aya kıyasla 1,5 puan azalışla 57,1'e gerileyerek Eylül 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi.