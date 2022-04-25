New York borsası yükselişle kapandı
New York borsası haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,70 artışla 34.049,46 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,64 artarak 4.299,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,29 kazançla 13.004,85 puana çıktı.
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, cuma günü yüzde 3'ü aşarak 3 yılın zirvesini test etmesinin ardından yeni haftanın başlangıcında yüzde 2,82 seviyesine geriledi.
Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 3'ün üzerinde düşüşle 102,4 dolar ve Batı Teksas türü ham petrolün varili 98,8 dolardan alıcı buldu.
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardı. Anlaşma haberinin ardından Twitter hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.