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New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, güçlü gelen şirket bilançolarının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Kapanışta Dow Jones endeksi, 600 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,85 artışla 33.916,39 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,51 artarak 4.288,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,06 kazançla 12.871,53 puana çıktı.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın dün açıklanan bilançosu sonrası hisseleri bugün yüzde 17'nin üzerinde değer kazandı. Borsa kapanışının ardından bilançoları açıklanacak Apple ve Amazon'un hisseleri de yüzde 4'ün üzerinde yükseliş gösterdi.

ABD'de gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,4 azaldı. Bu yılın ilk çeyreğinde beklentilerin aksine küçülme gösteren ABD ekonomisinin, yüzde 1,1 büyümesi öngörülüyordu.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 23 Nisan ile biten haftada 180 bine gerileyerek piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi.

New York borsası karışık seyirle kapandı

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