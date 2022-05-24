New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 600 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,98 artışla 31.880,24 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,86 artarak 3.973,76 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,59 kazançla 11.535,28 puana çıktı.

Endeksler, yeni haftanın ilk işlem gününde toparlanma gösterdi, bankacılık hisselerindeki yükselişler öne çıkarken, ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan'ın yatırımcılara yaptığı bir sunumda bu yıl için faiz gelirine ilişkin tahminini yükseltmesinin ardından hisseleri yüzde 6 yakın değer kazandı.

Bank of America'nın hisseleri ise yüzde 6'ya yakın yükseliş kaydederken, Wells Fargo'nun hisseleri yüzde 5'e yakın ve Citigroup'un hisseleri yüzde 6'nın üzerinde artış gösterdi.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın, Trump yönetimi tarafından uygulanan Çin tarifelerini yeniden gözden geçireceğinin sinyalini vermesi piyasaları olumlu etkiledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da yatırımcılar tarafından takip edilmeye devam edilirken Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic gelecek iki ay içinde beklenen yarım puanlık faiz artışlarının ardından enflasyon ve ekonomi üzerindeki etkiyi değerlendirmek için faiz artırımına eylülde ara vermenin mantıklı olabileceğini belirtti. ​​​​​​​