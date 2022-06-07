New York borsası yükselişle kapandı
New York borsası haftanın ilk işlem gününü hafif yükselişle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,05 artışla 32.915,78 puana çıktı.
S&P 500 endeksi yüzde 0,31 artarak 4.121,43 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,40 kazançla 12.061,37 puana yükseldi.
ABD'de güçlü gelen iş gücü istatistiklerinin ardından geçen haftayı düşüşle tamamlayan endeksler, yeni haftanın ilk işlem gününde pozitif seyir izledi. Para politikası sıkılaşmasının ekonomik büyümeyi yavaşlatacağına dair korkularla tahvil faizleri yükselişini sürdürürken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi mayıs ayının başından bu yana ilk kez yüzde 3'ün üzerine çıktı.
Analistler, Fed'in sıkılaşma seyrine ilişkin daha fazla ipucu sağlaması açısından ABD'de bu hafta enflasyon verilerinin piyasaların odağında olduğunu ifade etti.
Dünya genelinde enflasyon beklentilerini olumsuz etkileyebilecek gelişmelerin yaşanmaya devam ettiğine dikkati çeken analistler, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın ABD Senatosunda yarın yapacağı açıklamaların da takip edileceğini belirtti.