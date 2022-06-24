New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 800 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,68 artışla 31.500,68 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 3,06 artarak 3.911,74 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,34 kazançla 11.607,62 puana yükseldi.

Endeksler, haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izledi. Resesyon endişeleri devam ederken makroekonomik veriler, merkez bankalarının politika alanının daralabileceğine yönelik beklentileri artırdı.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, enflasyon endişelerinin etkisiyle haziranda aşağı yönlü revize edilerek 50 ile tüm zamanların en düşük seviyesine indi ancak veriler tüketicilerin 12 aylık enflasyon beklentilerinin yüzde 5,3'e gerilediğini, Amerikalıların enflasyon görünümünde marjinal bir iyileşme gördüğüne işaret etti.



Ülkede yeni konut satışları ise mayısta aylık yüzde 10,7 artışla 696 bine çıkarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş gösterdi.