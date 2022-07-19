New York borsası yükselişle kapandı
New York borsası günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi 750 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,43 artışla 31.827,05 puana çıktı.
S&P 500 endeksi yüzde 2,75 artarak 3.936,36 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,11 kazançla 11.713,15 puana yükseldi.
Yatırımcılar şirketlerin ikinci çeyrek finansal sonuçlarını takip etti.
Endeksler gün boyu pozitif bir seyir izlerken ABD'de bir dizi şirketin beklenenden iyi gelen finansal sonuçları, piyasalardaki pozitif seyri destekledi.
Analistler, enflasyon ve büyüme odaklı endişeler devam ederken şirket bilançolarında işletmelerin ekonomik baskıları nasıl yönettiklerine dair ipuçlarının arandığını belirtti.