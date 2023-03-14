New York borsası yükselişle kapandı

S&P 500 endeksi yüzde 1,67 artarak 3.920,02 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,14 artışla 11.428,15 puana çıktı.

Ülkede beklentilere paralel gelen şubat enflasyon verileri, ABD Merkez Bankasının (Fed) daha düşük oranda faiz artıracağı ihtimalini desteklerken pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Fed'in parasal sıkılaşmasına devam etmesini beklediğini ve bunun ABD'deki bazı bankaların yaşadığı zorlukları derinleştirebileceğini belirtti.

Silikon Vadisi Bankası ve Signature Bank'ın iflası sonrası sert düşen bankalar bugün hızla toparlanırken First Republic hisseleri yüzde 27, Western Alliance yüzde 14 ve Pacific Western yüzde 34 civarında değer kazandı.

Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in 10 bin çalışanı daha işten çıkaracaklarını bildirmesi sonrasında da şirketin hisseleri yüzde 7'nin üzerinde yükseldi.