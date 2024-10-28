New York borsası yükselişle kapandı

S&P 500 endeksi yüzde 0,28 artışla 5.824,40 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,27 artarak 18.568,05 puana çıktı. ABD'de makroekonomik verilerden alınan sinyaller ve yoğunlaşan bilanço dönemi yatırımcıların odağında bulunurken pay piyasalarında yeni haftanın ilk işlem gününde pozitif seyir izlendi.

İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısının endişe edildiği kadar şiddetli olmaması piyasalardaki pozitif seyirde etkili oldu. İran'a yönelik saldırıda korkulduğu gibi petrol veya nükleer tesislerin hedef alınmamasıyla petrol fiyatları yüzde 5'in üzerinde düşüş kaydetti.

ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin yakından takip edileceğini belirten analistler, verilerin ülke ekonomisinin gidişatına ilişkin daha çok bilgi vermesinin beklendiğini aktardı.

Analistler, bu hafta açıklanacak istihdam ve büyüme verilerinden alınacak sinyallerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlar konusunda belirleyici olabileceğini kaydetti.

Kurumsal tarafta ise devam eden bilanço sezonunun yatırımcılar tarafından takip edileceğini dile getiren analistler, "Muhteşem 7'li" olarak adlandırılan büyük teknoloji şirketlerinden Apple, Alphabet, Amazon, Meta ve Microsoft'un finansal sonuçlarının beklendiğini bildirdi.