New York borsası yüzde 0,03 yükselişle açıldı
Ülkede açıklanan enflasyon verilerinden alınan karışık sinyaller yatırımcılar tarafından değerlendirilirken pay piyasaları, çip hisselerindeki yükselişin etkisiyle haftanın son işlem gününe pozitif bir başlangıç yaptı.
New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,03 artarak 43.929,15 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,28 artışla 6.068,17 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,46 kazançla 19.995,17 puana çıktı.
ABD'de açıklanan enflasyon ve diğer ekonomik verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın yeni yılda izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizliklerin arttığını belirten analistler, kurumsal taraftaki haber akışının piyasaları olumlu yönde etkilediğini belirtti.
Çip şirketlerindeki yükseliş dikkat çekti!
ABD merkezli yarı iletken geliştiricisi Broadcom'un hisseleri, şirketin finansal sonuçlarının beklenenden iyi gelmesi, yapay zeka gelirlerinin yıl genelinde yüzde 220 arttığını bildirmesi ve yapay zeka çiplerine yönelik talebin artacağı tahmininde bulunması sonrası yüzde 20'nin üzerinde değer kazandı.
Söz konusu iyimserlik diğer çip şirketlerinin hisselerine de yansırken Micron Technology'nin hisseleri yüzde 2'nin ve Marvell Technology'nin hisseleri yüzde 8'in üzerinde yükseldi.