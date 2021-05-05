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New York borsası yüzde 0.29 artışla kapandı

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,29 artarak 34.230,34 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,09 artarak 4.168,46 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,37 azalışla 13.582,43 puana düştü.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre özel sektör istihdam artışı 7 ayın zirvesine çıktı. Ülkede özel sektör istihdamı nisanda 742 bin kişi arttı.

Ülkede Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi ise nisanda piyasa beklentilerinin aksine düşüş göstererek aylık 1 puan azalışla 62,7 değerine geriledi.

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