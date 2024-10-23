New York borsası yüzde 0,52 düşüşle açıldı (23 Ekim 2024)

New York borsası güne düşüşle başladı. ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 4,25'e yaklaşırken, temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Şirket bilançoları da açıklanmaya devam ederken, dün piyasaların kapanışından sonra yayımladığı ön finansal sonuçlarında üst üste üçüncü çeyrekte satışlarında düşüş bildiren Starbucks'ın hisseleri yüzde 2 değer kaybetti. Bugün bilançosunu yayımlayan ve üçüncü çeyrekte 6 milyar doların üzerinde zarar ettiğini açıklayan Boeing'in hisseleri de yüzde 1 kayıpla güne başladı.

Coca-Cola hisselerinde yüzde 2 düşüş

Coca-Cola'nın geliri yüzde 1 azalmasına rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, şirketin hisseleri yüzde 2 düşüş gösterdi.

Öte yandan, McDonald's'ın hisse fiyatı ürünlerinde koli basili bakterisinin tespit edilmesinin ardından yüzde 7'den fazla geriledi.