New York borsasından güne düşük başlangıç (3 Aralık 2024)

New York borsasının hafif düşüşle başladığı günü değerlendiren analistler, istihdam verilerinden alınacak sinyallerin ABD Merkez Bankası'nın gelecek dönemde izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizlikleri kısmen giderebileceğini belirtti.

Fed'in 18 Aralık para politikası kararı yatırımcıların gündeminde

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller dünkü konuşmasında, aralık toplantısında politika faizinde bir indirime destek verme eğiliminde olduğunu ifade etti. New York Fed Başkanı John Williams da enflasyonun yüzde 2'ye doğru ilerlediğine dair güven verici nedenler olduğuna işaret ederek, gelecekteki politika kararlarının verilere bağlı olacağını belirtti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in 18 Aralık'ta açıklayacağı para politikası kararında yüzde 74 ihtimalle 25 baz puanlık indirime gidebileceği tahmin edildi.

US Steel'ın hisseleri yüzde 8 değer kaybetti

Kurumsal tarafta ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, çelik üreticisi US Steel'ın Japon şirket Nippon Steel tarafından satın alınmasını engelleyeceğini belirtmesi sonrasında US Steel'ın hisseleri yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti.

Won'dan sert düşüş...

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere bulaştığını belirterek ülkede 'sıkıyönetim' ilan etmesi sonrasında ülkenin para birimi won sert düşüş yaşadı. ABD doları, TSİ 17.40 itibarıyla iki yılın en düşük seviyesine gerileyen won karşısında yaklaşık yüzde 1,8 değer kazandı.